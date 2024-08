Léo Montulet 5e en finale du sprint à Sabero

Seul Belge qualifié en finale, le kayakiste d'Anseremme s'était hissé dans le top 15 en se classant 4e du 2e run. Dans la 1re série éliminatoire, où seuls les 5 premiers se hissaient directement en finale, Montulet avait fini 10e. En finale, Montulet a bouclé son parcours en 38.71, finissant à 1.13 du Slovène Anze Urankar (37.58), vainqueur devant son compatriote Nejc Znidarcic (37.81) et le Français Maxence Barouh (37.91).

Dans l'épreuve par équipes, Léo Montulet, Joren et Lean Bogaerts, ont terminé 6e, à plus de 2 secondes de la Slovénie devant la France et l'Italie. Chez les dames, la Belgique, représentée par Maé Snoeck, Clémence Hulpiau et Marguerite de Hasque a fini 6e, restant à plus de 4 secondes de la République tchèque, lauréate devant la France et l'Italie.