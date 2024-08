Les Belgian Cats contraintes à l'exploit face au Japon, ou devront compter sur le groupe B

Si elles veulent rejoindre Paris et les quarts de finale du tournoi olympique de basket féminin sans devoir dépendre des résultats dans le groupe B, les Belgian Cats devront battre le Japon par au moins 27 points d'écart, dimanche matin (11h00).

Une défaite contre le Japon éliminerait les Belges et une victoire par moins de 27 points d'écart ferait dépendre la qualification belge des résultats du groupe B.

La Belgique ne peut plus espérer entrer en quarts de finale qu'au titre d'une des deux meilleures troisièmes classées. Celles-ci accompagneront les deux premières formations des trois groupes de la phase préliminaire.

La Chine a terminé à la 3e place du groupe A avec 4 points et un average de -1. La Belgique, dans le groupe C, comptera aussi 4 points et sera 3e si elle prend le meilleur sur le Japon. Avec une différence de points négative actuelle de -27, il leur faut donc combler ce retard afin de devancer les Chinoises au classement des meilleurs troisièmes.

L'autre possibilité pour Emma Meesseman et ses partenaires, en cas de succès ce dimanche, est de profiter des résultats de la dernière journée dans le groupe B. Plusieurs scénarios peuvent leur être favorables à l'issue de France-Australie et de Nigéria-Canada.