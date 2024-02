Les Indoor Red Lions s'attendaient "à mener plus facilement face au Portugal"

"On ne s'attendait à rien du tout lors de cette entame de tournoi contre le Portugal", rétorque Philippe Simar, le capitaine belge, auteur de 3 des 4 buts face au Portugais. "On ne connaissait rien d'eux. A peine a-t-on pu analyser une vidéo. Nous sommes restés focaliser sur notre jeu. Pour être honnête, c'est vrai que l'on s'attendait toutefois à mener plus facilement à la mi-temps. Mais c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Elle est bien en place, défend bien et part vite en contre-attaque", ajoute l'attaquant du Léopold qui sort d'une courte revalidation après une déchirure des ligaments croisés au genou. "Mais ça va ! Si vous me voyez boiter de temps en temps, ce n'est pas à cause de ma blessure, mais en raison du 'tape' qui est trop serré", précise-t-il.

Maxime Bergez, le coach de l'équipe belge était lui "préparé à vivre quelque chose d'inattendu". "Nous n'avions pas d'image de leurs anciennes rencontres, mais on ne s'attendait effectivement pas à rencontrer un groupe aussi structuré. De notre côté, nous avons eu du mal à nous mettre dans le rythme. Certains joueurs disputaient leur 1er match international, d'autres ont peut-être été impressionnés d'évoluer devant leur public. Contre la Pologne, ce sera un style de jeu plus stéréotypé avec moins de surprises, je pense", selon Bergez. Pour Simar, "une victoire sur les Polonais pourrait déjà entre-ouvrir les portes vers les demies, mais une défaite les refermer."