Les Red Lions, assurés de terminer en tête de leur groupe, défieront l'Espagne en quarts

Avec quatre victoires en autant de matchs, la Belgique (12 points) ne peut plus être rattrapée par ses concurrents. Elle terminera devant l'Inde (10 points) et l'Australie (9 points), qui ont joué tous leurs matchs, mais l'Argentine (7 points) pourrait encore se hisser à la 2e ou à la 3e place, en fonction du résultat de la dernière rencontre. L'Irlande et la Nouvelle-Zélande, qui n'ont pas le moindre point, s'affronteront dans un match pour l'honneur.

Premiers de leur groupe B, les Red Lions affronteront donc le 4e du groupe A, l'Espagne. La 8e nation mondiale a remporté deux de ses cinq matchs de poule (contre l'Allemagne et l'Afrique du Sud), avec un partage (contre la France) et deux défaites (contre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas).