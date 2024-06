Les Red Panthers s'imposent 2-1 sur l'Australie en clôture de leurs deux blocs anversois

En battant l'Australie (FIH 4) par 2-1, les Red Panthers (FIH 5) ont terminé sur une note positive leurs deux blocs de matchs de Hockey Pro League disputés à Anvers, ces 15 derniers jours. À l'occasion de leur 12e match dans la compétition, les Belges ont enregistré une 6e victoire dans la compétition, toutes acquises lors de leurs huit duels anversois. Elles y ont aussi partagé l'enjeu 1-1 avec les Australiennes, empochant le point de bonus, mercredi, et se sont inclinés samedi 1-2 devant la Chine.

Toujours en l'absence de leur coach Raoul Ehren, et sans Lien Hillewaert, blessée à la main samedi face à la Chine, mais dont les nouvelles sont rassurantes, la Belgique a été menée au score en début de 2e quart-temps, sur la reprise d'un centre d'Alice Arnott (17e, 0-1).

Multipliant les penalty-corners (pc), les Panthers ont bien réagi et ont été récompensées sur la suite de leur 6e pc, Alix Gerniers lobant la gardienne adverse au rebond (28e, 1-1). Dans le 4e et dernier quart,-temps Astrid Bonami a dévié un tir de Justine Rasir pour tromper Aleisha Power (50e) et permettre à la Belgique de s'imposer 2-1.