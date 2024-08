Manon De Roey commence à la 45e place en Irlande

Manon De Roey a débuté l'Open d'Irlande féminin de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 400.000 euros, par un tour en 73 coups, le par, et une 45e place, jeudi, à Carton Demense, près de Dublin.

De Roey a concédé un bogey au 15e trou. Elle a rétabli la situation avec un birdie au dernier trou.

L'Anversoise compte cinq coups de retard sur un trio formé par l'Italienne Alessandra Fanali, la Finlandaise Ursula Wikstrom et l'Espagnole Luna Sobron Galmes. Les Françaises Pauline Roussin-Bouchard et Agathe Sauzon et l'Allemande Carolin Kauffmann suivent à un coup.