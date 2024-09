Mathieu Bourdeaud'Hui avec Remco deuxième au championnat du monde des chevaux de sept ans

En selle sur avec Remco van den Uilenbos, Mathieu Bourdeaud'Hui a terminé deuxième du championnat du monde des chevaux de sept ans, dimanche à Lanaken, qui accueillait ce week-end le championnat de Belgique de jumping et les Mondiaux des jeunes chevaux.

Avec son hongre BWP, Bourdeaud'Hui, 21 ans, a signé un barrage sans faute à 1m45 en 38.66. L'Irlandais Michael Pender a été 36 centièmes plus vite avec Mercedes et son compatriote Michael Duffy a pris la troisième place avec Royalty. Avec le temps le moins bon du barrage, Thibeau Spits s'est classé sixième avec Rozelien. Alors qu'il avait également signé un premier parcours sans faute avec Riesling, Pieter Kennis n'a pas pu participer au barrage en raison d'une double pénalité de temps et a terminé àhuitième.

Chez les six ans, l'Allemande Katrin Eckermann s'est imposée avec Sascinora, devant sa compatriote Kendra Claricia Brinkop sur Sniper. En selle sur Earl of Alice, Eckermann a également remporté le bronze. Dimme d'Haese s'est classée neuvième avec Dalido et Filip Lacus onzième avec Noblesse après avoir également réalisé un barrage sans faute.