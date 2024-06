Matthis Besard 23e après le premier tour

Avec un premier tour en 69 coups, soit deux coups sous le par, Matthis Besard s'est positionné jeudi à la 23e place ex æquo lors du KLM Open, tournoi du DP World Tour doté de 2,5 millions de dollars, à Amsterdam. Le jeune homme de 24 ans originaire de Flandre orientale a réalisé trois birdies, mais a également commis une erreur.

Nicolas Colsaerts, avec 72 coups, se trouve à la 74e place. Il avait pourtant bien commencé avec quatre birdies et deux bogeys sur ses dix premiers trous, mais sur les six derniers trous, le Bruxellois a dû inscrire une double bogey et deux bogeys sur sa carte, entrecoupés par un birdie.

La tête du classement est partagée par le Finlandais Mikko Korhonen et l'Italien Matteo Manassero, tous deux ayant terminé leur tour en 64 coups, soit sept coups sous le par. Korhonen doit notamment sa performance à un trou-en-un réalisé sur le quatrième trou, un par-3 de 155 mètres. Le Malaisien Gavin Green a également réussi un trou-en-un, mais sur le 17e trou de 215 mètres, ce qui ne lui a valu qu'une 23e place ex æquo.