Matthis Besard entame son Open d'Espagne avec une 29e place

Le Flandrien de 24 ans a dû affronter des conditions très venteuses, signant trois bogeys et un double bogey, mais il a aussi réussi cinq birdies. Bessard, qui prend part à sa première saison au plus haut niveau européen, a six coups de retard sur l'Espagnol Angel Hidalgo, leader avec deux coups d'avance sur le Français Julien Guerrier, l'Autrichien Sepp Straka et l'Anglais Sam Bairstow.

Le Basque Jon Rahm, triple vainqueur de l'Open d'Espagne (2018, 2019 et 2022), est actuellement 5e avec un retard de trois coups sur le leader.