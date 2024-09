Matthis Besard et Thomas Detry ne passent pas le cut de l'Irish Open

Avec une 98e place pour Matthis Besard et une 137e place pour Thomas Detry, les Belges n'ont pas particulièrement brillé vendredi sur l'Irish Open, tournoi du DP World Tour doté de 6 millions de dollars, qui se déroule sur le parcours de golf du Royal County Down à Newcastle, en Irlande du Nord.

Matthis Besard, âgé de 24 ans, avait terminé la première journée avec un score de 75 coups, se classant à la 120e place ex æquo. Il s'est toutefois amélioré lors de la deuxième journée avec une carte de 72, mais il lui manquait encore trois coups pour passer le cut. Thomas Detry, quant à lui, a vécu une journée difficile. Le Bruxellois n'a réussi aucun birdie et a terminé son tour avec six bogeys pour un score de 77 coups.

L'Italien Matteo Manassero a pris la tête du classement grâce à une deuxième journée impressionnante en 66 coups, soit cinq coups sous le par. Avec un total de 136 coups, soit six sous le par, il devance d'un coup les Anglais Laurie Canter et Todd Clements.