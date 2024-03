NBA: Anthony Davis écrit l'histoire avec les Lakers

Davis a affiché des stats historiques avec les Lakers, et le Madison Square Garden a vu pour la première fois depuis des années un match de NBA dans lequel aucune des deux équipes n'a atteint les 80 points.

Anthony Davis a écrit une page d'histoire avec les Lakers dimanche en devenant le premier joueur à dépasser en un match les barres des 25 points, 25 rebonds et cinq interceptions. Le pivot de 2,08 m a été l'homme-clé de la victoire des Lakers 120-109 contre Minnesota, qui visait la première place de la conférence ouest et glisse finalement à la troisième. A la veille de son 31e anniversaire, Davis a rendu une feuille de statistiques à 27 points, 25 rebonds, cinq assists, sept interceptions et trois contres.

Le Français de Minnesota Rudy Gobert, qui a échappé à une suspension mais écopé d'une amende de 100.000 dollars pour un geste provocateur adressé à un arbitre vendredi, n'est pas entré en jeu, touché aux ischio-jambiers.

. Thunder sans pitié