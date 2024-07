Pour Jérôme Guéry et la Belgique, la pression est plus grande, mais l'objectif est le même

Avec Quel Homme de Hus de retour vers le plus haut niveau, le porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture sera accompagné par Gilles Tomas en selle sur Ermitage Kalone ainsi que Wilm Vermeir et IQ van het Steentje pour le concours par équipes. Grégory Wathelet, en bronze par équipe avec Nevados et cette fois sur Bond Jamesbond de Hay, disputera le concours individuel. Ce qui veut dire que l'un des trois cavaliers par équipes, ne fera pas l'individuel. Une décision doit encore être prise.

"Quel homme de Hus est en grande forme, tous les autres chevaux aussi. Les feux sont au vert. Si on s'était dit qu'on allait faire un concours dans le cadre exceptionnel de Versailles...", a lancé impatient Jérôme Guéry mardi à Meudon. "Le public belge est nombreux. On a hâte d'y être. Cela fait des années que l'on prépare ce moment-là. L'objectif est clairement une médaille. On a un peu plus de pression qu'à Tokyo parce qu'on nous attend. Il y a toujours un pourcentage de chance. Il faut que tout se mette bien. Les chevaux ont le potentiel pour faire cette médaille".

Les qualifications pour le concours par équipes débutent jeudi et s'achèvent vendredi avec la finale pour les dix meilleurs. Les qualifications pour le concours individuel ont lieu le 5 août la veille de la finale réservée au top 30.