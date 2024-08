Sifan Hassan n'osait pas rêver de l'or sur le marathon olympique : "C'est tellement beau"

"Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands", a répété Hassan avant le marathon, citant l'ancien boxeur Muhammad Ali. "Et c'est vrai", a-t-elle expliqué juste après l'arrivée au micro de la chaîne néerlandaise NOS. "Mais j'ai eu des regrets de m'être engagée sur le 5.000 et le 10.000 m ici. Pendant les vingt premiers kilomètres de la course, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je pensais sans cesse à ces courses. Et dans le dernier kilomètre, je me suis demandé pourquoi j'avais fait tout ça."

Lors des Jeux précédents, Hassan avait remporté l'or sur 5.000 m et 10.000 m, ainsi que le bronze sur 1.500 m. "Mais cette victoire est bien plus belle. Cet or compte pour dix", a-t-elle affirmé. "Il y a moins de 48 heures, j'étais troisième sur 10.000 m. Vers la fin du marathon, j'ai vu de plus en plus de concurrentes abandonner. Nous étions d'abord plusieurs, puis trois, et enfin deux", a-t-elle ajouté, en faisant référence à elle-même et à la détentrice du record du monde, l'Éthiopienne Tigst Assefa.