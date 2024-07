Simone Biles vise une sixième figure acrobatique à son nom

En cas de réussite, Simone Biles deviendrait la seule gymnaste en activité à avoir au moins un mouvement à son nom sur chacun des quatre agrès. Pour l'instant, elle possède deux figures à son nom au saut de cheval, deux au sol et une à la poutre.

Aux Jeux de Rio en 2016, Biles avait empoché quatre médailles d'or. Elle a connu une terrible dépression pendant les derniers JO de Tokyo, qui l'a tenue éloignée de la gymnastique pendant un an. La gymnaste a fait son retour sur la scène internationale lors des Mondiaux 2023 à Anvers, où elle a récolté quatre médailles d'or.

À Paris, Simone Biles brigue six médailles. Après les qualifications dimanche auront lieu le concours par équipes, le concours général individuel et les finales par agrès (poutre, sol, barres asymétriques et saut).