Ski alpin: Marcel Hirscher, des doutes sur le grand retour

L'Autrichien, considéré par beaucoup comme le meilleur skieur de l'Histoire avec ses huit gros globes de cristal (un record) et ses 67 victoires en Coupe du monde, avait annoncé en avril son retour à la compétition cinq ans après sa retraite, cette fois "pour le plaisir" et sous les couleurs des Pays-Bas, le pays de sa mère.

Skiera? Skiera pas? La présence ou non de Marcel Hirscher au départ de la Coupe du monde de ski dimanche à Sölden (Autriche) agite le petit monde du ski mais la superstar des pistes entretient les doutes sur son grand retour.

L'annonce avait surpris à l'époque et continue à questionner à quelques jours du lancement de la saison en Autriche, où le skieur jouit du statut de rock star. Car Hirscher, désormais 35 ans, n'a plus accroché de dossards depuis 2019 et n'a pas démontré depuis qu'il avait retrouvé son niveau sur les skis.

Il s'est certes entraîné en Nouvelle-Zélande cet été mais est rentré plus tôt que prévu en Europe, sans s'aligner sur la compétition continentale qu'il avait initialement cochée. Dans le même temps, certains médias spécialisés ont rapporté qu'il avait semblé très loin du top niveau mondial lors des entraînements.

- "Quatre secondes à rattraper" -

A la télévision autrichienne début octobre, Marcel Hirscher a répété que son "souhait" était de participer dimanche au géant de Sölden. "Mais je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Tant que je ne me sentirai pas à peu près prêt pour (mon retour), je ne le ferai pas", a-t-il nuancé.