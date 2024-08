Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe terminent à la 9e place en deux de couple poids léger

Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe ont terminé à la 9e place de l'épreuve de deux de couple poids léger en aviron, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils manquent d'une place le diplôme olympique remis au top 8. Le duo a terminé à la 3e place de la finale B en 6:20.28 vendredi, au stade nautique de Vaires-sur-Marne. La France a remporté la course en 6:19.73 et pris la 7e place au classement global, devant l'Espagne (6:19.90).

Le peloton des quatre meilleurs équipages est resté resserré pendant le premier kilomètre, se tenant en un peu plus de deux secondes. L'équipage espagnol faisait la course en tête, avec deux secondes d'avance sur la France aux 1.500 m et la Belgique en 3e position. Les Français ont ensuite sprinté pour s'imposer avec 17/100e d'avance sur les Espagnols, avec Vivey et Zandweghe isolés en 3e position, plus de 5 secondes devant le Mexique. L'Ukraine et l'Argentine ont fermé la marche.

La finale A, course aux médailles qui déterminera le classement final de la 1re à la 6e place, aura lieu à 12h02. Vivey et Van Zandweghe avaient échoué en demi-finale en 5e place, mercredi, alors qu'il fallait se placer parmi les trois premiers pour atteindre la finale A. Classés 3es des séries dimanche dernier, ils avaient remporté leur repêchage lundi et s'étaient ainsi qualifiés pour les demi-finales.