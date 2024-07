Tim Brys "très content" de rejoindre les demi-finales après une "série très difficile"

Le Gantois a terminé 2e de sa série, alors que les trois premiers décrochaient leur qualification, dans un quart de finale très compliqué. Mission accomplie pour le rameur belge, le jour de ses 32 ans.

"Je ne suis vraiment pas occupé à mon anniversaire. Le plus important était de se qualifier. C'était un quart de finale très difficile. Je n'ai pas regardé mes concurrents, je me suis concentré sur ma propre course. L'objectif était de rester dans le peloton et apparemment j'ai fait un bon départ. C'était la bonne tactique. Je visais une deuxième place. Je suis très content de la façon dont j'ai ramé".