Ultim Challenge: Caudrelier vainqueur à Brest pour une première historique

A 08h37, accompagné par un magnifique lever de soleil et de nombreux bateaux venus le féliciter, il a écrit une nouvelle page de l'histoire de la navigation. "C'est du bonheur, cela restera gravé dans ma mémoire", a déclaré un peu plus tard sur les pontons ce père de deux enfants.

Après 50 jours en mer et plus de 28.000 milles (51.000 km) parcourus sur les mers du globe, Charles Caudrelier a passé mardi la ligne d'arrivée de l'Ultim Challenge à Brest, remportant la première course autour du monde en solitaire en trimaran.

"Il a été monstrueux depuis le début de cette course. On n’en doutait pas. Il a fait quelque chose d’incroyable. Il montre à ses pairs qu’il est un grand marin", a souligné Dardashti, directeur général de l'écurie Gitana.

"Je n'avais pas raté ma carrière de marin, mais je n'avais pas encore atteint mes objectifs personnels et ce tour du monde, cela a été pour moi une évidence. J'avais une énergie dingue et la certitude que cela allait bien se passer", a-t-il soufflé.

Le skipper -- qui a fêté ses 50 ans lundi -- a coupé la ligne 50 jours 19 heures 7 minutes et 42 secondes après être parti de Bretagne, environ huit jours de plus seulement que le record détenu par François Gabart depuis 2017 (42 jours 16 heures 40 minutes 35 secondes), réalisé contre la montre et non en course.

- Prudence -

Pendant son périple, Caudrelier a gardé à distance les meilleurs marins en solitaire: Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), victime de nombreuses avaries, Thomas Coville (Sodebo) et ses huit tours du monde, Anthony Marchand (Actual) ou encore Eric Péron (Adagio).