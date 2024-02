Ultim Challenge: "On a gagné car on a moins cassé que les autres" (Caudrelier)

Au lendemain de son triomphe à Brest dans l'Ultim Challenge, première course autour du monde en solitaire en multicoque, le navigateur Charles Caudrelier s'est confié mercredi à l'AFP sur son retour à terre, sur les raisons de sa victoire et sur les suites de sa carrière.

Réponse : "Cela tangue encore un peu à vrai dire. En arrivant j'ai mesuré ma tension avec un médecin : elle était bien plus basse que d'habitude ce qui montre que mon corps a subi une belle épreuve. J'ai des petits vertiges quand je ferme les yeux, l'impression d'être encore en mouvement sur des vagues. C'est un peu normal quand tu as passé 50 jours en mer, mais on s'y habitue et on redevient terrien rapidement. Je suis surtout content d'avoir pu manger normalement hier. J'avais pris environ 45 jours de nourriture. Il m'en restait un peu, mais j'étais devenu limite en choses sympas à bouffer. Au début je me faisais des festins et à la fin j'avais même plus d'huile d'olive ou de fromage pour mes pâtes..."

Question: "L'arrivée a été très solennelle avec ce beau lever de soleil jusqu'à Brest et les retrouvailles avec votre famille. Comment avez-vous vécu ce retour à terre ?"

Réponse: "Je ne réalise pas vraiment. Je regardais le bateau au ponton ce matin et je me suis dit que c'était passé extrêmement vite, comme si j'étais parti il y a seulement quelques jours. Je ne me rends pas compte qu'il s'est passé deux mois. J'étais tellement connecté à la performance. Tu perds vite la notion du temps autour du monde : nos machines restent en temps universel (équivalent GMT) mais on tourne autour de la planète donc parfois il fait nuit à 14 heures et jour à 3 heures du matin. Après, revoir mes enfants hier, qui m'avaient beaucoup manqués, m'a ramené un peu à mon état de terrien. Je suis quelqu'un de très pudique donc je n'ai pas versé des larmes devant tout le monde, mais cette arrivée restera gravée dans ma mémoire".