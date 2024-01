Ziad Audah et Charlotte Van Hese s'imposent dans les cross courts à Hannut

"J'avais déjà montré un haut niveau ces derniers mois et je savais que je pouvais rivaliser ici, mais gagner reste une surprise", a déclaré le vainqueur. "Après tout, je n'avais jamais gagné de CrossCup auparavant. En principe, je suis un finisseur et j'attends le dernier moment, mais aujourd'hui j'ai choisi d'y aller plus tôt. Je me suis senti fort du début à la fin. Pourquoi suis-je si fort cette année ? Je n'étudie plus, je ne travaille plus et je me consacre entièrement à mon sport pendant un an. J'espère que je pourrai encore inscrire mon nom au classement final".

Van Hese a devancé sa coéquipière de Lokeren Eline Dalemans. Liselot Smolders a fini 3e. Lotte Scheldeman, 6e, a conservé sa place de leader de la CrossCup. "Je ne pensais pas gagner ici. Ce n'est qu'à 400m de la fin que j'ai commencé à y croire, mais même là, j'avais encore des doutes. C'est une confirmation de ma performance au National" a confié la vice-championne de Belgique à Hulshout.