Bertrand Baguette termine à la 4e place à Suzuka

Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine ont connu une course positive au volant de la Nissan Z N.12 de l'équipe Marelli IMPUL. Qualifié en huitième position, le duo belgo-japonais a oscillé entre la septième et la quatrième place pendant toute l'épreuve. À dix minutes de l'arrivée, Baguette, chargé du dernier relais, a pris définitivement la quatrième position et n'a échoué qu'à une demie-seconde de la troisième place finale. L'équipage a également pris à son compte le meilleur tour en course.

La victoire est revenue au Français Giuliano Alesi, fils de l'ex-pilote de F1 Jean Alesi, et au Japonais Ukyo Sasahara sur la Toyota GR Supra N.37 engagée par l'écurie TOM'S. C'est la première victoire en Super GT de ces deux pilotes. La deuxième place revient aux Japonais Nirei Fukuzumi et Kazuya Oshima sur la Toyota GR Supra N.14 du team Eneos X Prime. Le podium est complété par les Japonais Hiroki Otsu et Ren Sato sur la Honda Civic Type R-GT N.16 du Team ARTA Mugen.