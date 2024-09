3e victoire pour Kern Pharma: "Concentrés sur cette course depuis le début de saison"

Pour Berrade, 26 ans, cette victoire est d'autant plus significative puisqu'il s'agit de son premier succès professionnel, et qu'il l'a obtenu devant son public au Pays basque : "C'est un rêve devenu réalité. Gagner une étape si près de chez soi, entouré de ma famille et de mes amis… Et à la fin de la Vuelta, alors qu'il restait si peu d'opportunités, il semblait difficile de décrocher une autre victoire. J'avais déjà été proche dans d'autres étapes, avec une cinquième et une huitième place. C'est incroyable."

Dans la phase finale de l'étape, Berrade a su tirer parti de l'avantage numérique de son équipe dans l'échappée matinale. "Après la montée la plus difficile de la journée, nous avions le nombre. J'ai donc contrôlé le groupe pour permettre à notre sprinteur, Pau (Miquel), de saisir sa chance. Mais à l'approche de la ligne d'arrivée, alors que tout le monde était épuisé, l'équipe m'a dit que nous avions tous une opportunité. J'ai foncé sans regarder derrière moi, et en franchissant la ligne, je me suis retrouvé soudainement vainqueur !"