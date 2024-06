Abandon de vingt-et-un coureurs dans l'avant-dernière étape

A cause du parcours difficile de la septième étape entre Albertville et Samoëns 1600, de la pluie et du froid sur la route ainsi que des conséquences des chutes survenues plus tôt dans la semaine, on a dénombré un total de huit non-partants et de 13 abandons samedi. Par conséquent, seuls 109 des 154 coureurs ayant pris le départ sont encore en lice alors que la dernière étape se disputera dimanche.

Parmi les gros noms qui ont abandonné la course de samedi, on retrouve les Britanniques Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ainsi que l'Espagnol Ivan Garcia Cortina et le Colombien Ivan Ramiro Sosa (Movistar).