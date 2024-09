Avec l'abandon de Van Aert, Visma-Lease a Bike doit repartir de zéro sans son leader

Alors qu'il ne reste que cinq étapes, l'équipe néerlandaise Visma-Lease a Bike doit terminer le Tour d'Espagne sans Wout van Aert. "Notre leader n'est plus là", a déclaré le directeur sportif Grischa Niermann. "Nous continuons, mais à l'heure actuelle, c'est une immense déception."

Malgré la présence du vainqueur sortant américain Sepp Kuss, Van Aert s'était imposé comme le leader de l'équipe Visma-Lease a Bike pour cette Vuelta. "Notre leader n'est plus là", a ajouté Niermann. "Wout était en super forme. Beaucoup de choses tournaient autour de lui. Ses trois victoires d'étape, personne ne peut les lui enlever, mais il avait aussi pour objectif d'amener à Madrid à la fois le maillot vert et le maillot à pois. Tous ces objectifs sont désormais hors de portée."

Visma-Lease a Bike veut maintenant "repartir de zéro" et se concentrer sur une victoire d'étape pour les cinq coureurs restants et sur une place dans le top dix du classement général pour Kuss, actuellement douzième. L'abandon de van Aert a déjà bouleversé le plan tactique de l'équipe pour la 17e étape de mercredi. "Aujourd'hui était une journée où nous avions normalement l'intention de contrôler la course pour viser un sprint avec Wout."