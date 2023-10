Binche convient "parfaitement" à Pfeiffer Georgi: "J'adore les parcours de classiques"

"Je suis très contente d'avoir conclu victorieusement le travail de mon équipe", a commenté la jeune championne de Grande-Bretagne, 23 ans. "Nous étions à Binche pour gagner, nous avons été très actives dans les parties décisives de la course. Je remercie mes coéquipières pour le gros travail fourni. J'ai donné mon maximum dans la finale de la course et, une fois le sprint en vue, je suis restée dans la roue de Schweinberger. Je suis restée patiente et j'ai produit mon effort pour la déborder avant la ligne. La course a été dure, avec beaucoup d'attaques dans la deuxième partie. Mais j'aime bien ce genre d'épreuve, j'aime les classiques et Binche me convient parfaitement. Je suis très heureuse d'avoir conclu ma saison sur une victoire".