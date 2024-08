"Cela commence bien, hein ?": à quelques heures du départ de la Vuelta, Primoz Roglic a perdu... une dent

Mais l'expérimenté Slovène de 34 ans pourra-t-il tenir la cadence, à peine un peu plus d'un mois après cette lourde chute sur le Tour de France, qu'il a quitté avec une fracture d'une vertèbre ? Rien n'est moins sûr. Roglic lui-même a admis qu'il ressentait toujours diverses douleurs et qu'il cherchait encore quelque peu ses sensations. "Nous devons garder espoir dès le premier jour et voir comment ça se passe. Nous débuterons avec tout le monde sur un pied d'égalité et nous devons aller de l'avant. Je suis ici pour faire de mon mieux", avait-il par exemple précisé vendredi.

Mais alors que le départ approche, puisqu'il sera donné tout à l'heure, Primoz Roglic a fait part d'une drôle de mésaventure. Sur Instagram, le Slovène annonce en effet qu'il a perdu une dent à quelques heures d'entamer ces trois semaines de compétition. "Cela commence bien, hein ?", a ironisé le coureur en montrant une photo de son visage sans la fameuse dent, mais en ne disant rien des circonstances de la chute.

Rien de bien grave, mais une anecdote qui lance officiellement sa Vuelta 2024.