Cyclisme: l'ex-pistard Chris Hoy atteint d'un cancer incurable

LEON NEAL

L'ancien cycliste britannique Chris Hoy, six fois champion olympique sur piste, a annoncé samedi que le cancer qu'il avait rendu public en février était incurable.

Agé de 48 ans, l'ex-pistard a révélé qu'il lui restait entre deux et quatre ans à vivre dans un entretien au Sunday Times précédent la parution d'un livre intitulé "My Toughest Race Yet" ("Ma course la plus difficile à ce jour", en français).