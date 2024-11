Cyclocross: Thibau Nys cartonne et s'impose à Lokeren

Il a devancé, après s'être échappé à la mi-course de ce Rapencross, Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) de 5 secondes. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) est monté sur la troisième marche du podium après avoir concédé 7 secondes sur la ligne d'arrivée. Le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) a fini 4e à 12 secondes. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a complété le top 5 à 28 secondes.

À lire aussi Un premier titre: Eli Iserbyt est le nouveau champion de Belgique de cyclocross

La première manche le cross du Koppenberg, le 1er novembre, avait vu la victoire de Lars van der Haar devant Eli Iserbyt et Toon Aerts, 8e ce dimanche à Lokeren. Au classement du trophée, établi par addition des temps, et en tenant compte des bonifications, van der Haar reste leader avec 25 secondes d'avance sur Iserbyt et 1:13 sur Nys.