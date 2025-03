De Lie en orange, UAE dans le rouge, une surprise en vert: le Jury RTL Sports se lâche après le Circuit Het Nieuwsblad

C'est reparti pour une saison de cyclisme ! Le Circuit Het Nieuwsblad a lancé les hostilités hier, avec une course remportée par soren waerenskjold. Mais quel est le bilan de notre Jury RTL Sports ? On fait le point avec Philippe Gilbert et Frédéric Amorison.

Les deux hommes s'accordent quand il faut désigner l'équipe qui part avec les honneurs du jury: ce sera Uno-X. Non seulement grâce à Waerenskjold, mais aussi, pour Philippe Gilbert, pour les efforts fournis par toute la formation. "On voit le travail du manager général, Thor Hushovd, qui commence à payer", s'est réjoui notre consultant au sujet de celui qui a débarqué en février dans sa formation.

Frédéric Amorison souligne aussi la grande course de l'équipe. "Une formation qui a bien géré son final, un Mur de Grammont et un Bosberg qui est plus difficile pour le futur vainqueur mais qui n'a rien lâché, qui est revenu sur la fin grâce aux conditions climatiques et qui a surpris pas mal de monde", nous justifie notre consultant.

Deux équipes en orange

Passons au carton orange, qui est attribué à une équipe qui a déçu, mais qui n'a pas non plus semblé en dessous de tout. Philippe Gilbert pointe dès lors la formation Visma du doigt. "Ils n'ont jamais été vraiment en capacité de peser sur la course et van Aert était de nouveau un peu trop court dans le final. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre dans les semaines à venir, mais ce n'était pas la meilleure course pour eux", juge l'ancien coureur belge.

C'est l'équipe Lotto et Arnaud De Lie principalement qui est la cible de Frédéric Amorison. "On attendait beaucoup du champion de Belgique, des incidents mécaniques à répétition à 60 km de l'arrivée l'ont gêné lorsque la course a commencé à se décanter. Derrière, énormément de poursuites et Arnaud Delie n'a jamais pu récupérer, il n'a jamais su se mettre en évidence", regrette-t-il, pointant tout de même la 4ème place finale de Brent Van Moer comme le gros point positif qui sauve l'équipe.