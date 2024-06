Demi Vollering fait coup double en s'offrant la dernière étape et le classement final

Demi Vollering (SD Worx-Protime) a remporté la quatrième et dernière étape du Tour de Suisse féminin (WorldTour) au bout 127,5 km dans une boucle autour de Champagne, près de la frontière française au bord du lac de Neufchâtel. La Néerlandaise a décroché sa troisième victoire d'étape sur ce Tour ainsi que le classement général final.

Après une cassure dans le peloton au niveau de La Vue des Alples, le groupe des favorites avec Vollering, entre autres, a comblé son écart avec l'échappée à 13 kilomètres de l'arrivée. Dans les dix derniers kilomètres, la Néerlandaise, Bradbury, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et Longo Borghini ont créé l'écart pour s'envoler à quatre.

Vollering remporte la 41e victoire de sa carrière et la 12e déjà cette saison. Elle signe sa quatrième victoire au classement général d'une course à étapes en 2024 après le Tour d'Espagne, le Tour du Pays basque et le Tour de Burgos.

Le prochain rendez-vous du WorldTour féminin sera le Tour d'Italie qui se tiendra du 7 au 14 juillet avec un départ à Brescia et une arrivée à L'Aquila. Parmi les coureuses présentes, on retrouvera entre autres Lotte Kopecky.