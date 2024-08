"Des opportunités comme celle-là, on n'en a pas beaucoup"

Hermans a intégré un groupe d'échappés qui ont lutté pour la victoire finale jusqu'au dernier kilomètre, moment choisi par l'Irlandais Eddie Dunbar pour s'envoler et laisser ses compagnons de fuite sans réaction. "Dans un groupe de tête si important, les coureurs peuvent venir de derrière. Je le savais, mais j'avais déjà rattrapé Carlos Verona. Je ne pouvais pas tout faire moi-même", analysait le Belge après la course.

"Je me suis un peu grillé en début d'étape avec mes tentatives d'intégrer l'échappée, mais grâce au solo de Xandro (Meurisse, son coéquipier, NDLR), j'ai pu me mettre à l'abri du vent. Je n'avais rien à faire. Et j'avais donc les jambes pour disputer le sprint à la fin, mais il restait malheureusement encore un coureur devant. J'étais trop court d'une dizaine de mètres. C'est vraiment bête. On n'a pas souvent ce genre d'opportunités."