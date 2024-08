Deux équipes WorldTour au départ de la 2e édition

La Muur Classic avait connu sa première édition en 2023 succédant au Prix de la Ville de Grammont, la plus vieille kermesse cycliste belge, qui a mis la clé sous le paillasson en 2022. Organisée dans la catégorie 1.2 de l'Union cycliste internationale (UCI) l'année dernière, la course flandrienne a été promue dans la catégorie 1.1 cette année.

Le Mur de Grammont sera évidemment le point central de la course et sera franchi à trois reprises après 85, 115 et 146 km de course. Le successeur de l'Italien Filippo Magli sera connu après 180,2 km à Grammont.