Dorian Godon s'impose au sommet du Monte Berico, Florian Vermeersch termine 3e

Le Français Dorian Godon a remporté le Tour de Vénétie (1.Pro), course cycliste d'un jour disputée sur 170,1 kilomètres entre Tombolo et Vicence, mercredi en Italie. Le coureur AG2R-Citroën s'est imposé dans un sprint pour costauds au sommet du Monte Berico devant le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny).