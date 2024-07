Dstny ne sera plus sponsor de l'équipe Lotto à la fin de la saison

Dsnty et Lotto avaient entamé leur histoire commune au début de la saison 2023. Lors de la collaboration, l'équipe a remporté notamment le titre de champion de Belgique avec Arnaud De Lie et une étape du Tour de France avec Victor Campenaerts cet été. Jarno Widar a aussi remporté le Tour d'Italie U23 avec l'équipe de développement.

"Le départ de Dstny n'est pas une raison de s'inquiéter", a rassuré Karel Van Eetvelt, président du Conseil d'administration de l'équipe. "Des discussions sont en cours pour assurer l'avenir de notre équipe. La Loterie Nationale reste notre sponsor principal et nous a déjà soutenu dans des périodes difficiles. En tant qu'équipe la plus ancienne du peloton, nous avons vu des partenaires aller et venir. Nos autres partenaires croient en la force de l'équipe et veillent à ce que nos fondations restent solides."