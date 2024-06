Dylan van Baarle et Steven Kruiswijk manqueront le Tour de France après leur chute

Les coureurs néerlandais Dylan van Baarle et Steven Kruiswijk ne pourront pas participer au Tour de France avec leur équipe Visma-Lease a Bike. Ils ont tous les deux chuté au cours de la 5e étape du Critérium du Dauphiné, jeudi, et ont subi de graves blessures. L'équipe néerlandaise en a fait l'annonce quelques heures après la fin de l'étape.

Une chute massive a provoqué la neutralisation de la 5e étape du Dauphiné, alors qu'il restait une vingtaine de kilomètres à parcourir pour arriver à Saint-Priest. Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont notamment touché terre à la suite du carambolage, mais sans gravité au contraire de Van Baarle et Kruiswijk. Laurens Huys et Milan Menten, entre autres, ont également abandonné la course.

"Après la chute massive d'aujourd'hui, Dylan van Baarle et Steven Kruiswijk ont été emmenés à l'hôpital. Les examsn ont révélé que Dylan s'était fracturé la clavicule et devrait subir une opération. Steven a subi une petite fracture à la hanche qui se résorbera avec du repos. Nous sommes très déçus de rapporter que nous devrons nous passer des deux coureurs au Tour de France. Nous leur souhaitons leur meilleur pour leur convalescence", a écrit l'équipe Visma-Lease a Bike sur X.