Elisa Longo Borghini s'offre un 2e succès après 2015: "A l'époque j'étais encore enfant"

"C'est une victoire très importante dans une course très importante et je veux remercier tout le monde autour de moi pour le soutien. J'ai chuté après une crevaison et j'ai dû faire une poursuite pendant un petit temps. Dans le final, nous étions avec Shirin van Anrooij. Elle a roulé comme une moto et je devais conclure. Nous avons réalisé une solide prestation collective avec Lidl-Trek. Van Anrooij a encore attaqué dans le final. Nous avons laissé SD Worx effectuer le travail. Depuis la voiture, on m'a donné le feu vert pour aller rejoindre Van Anrooij à partir du Paterberg. C'est une victoire d'équipe."

La situation a été difficile sur le Koppenberg aussi pour la course féminine. "Je suis arrivée sur cette côte et j'ai directement senti ma roue arrière glisser. J'ai l'expérience du mountainbike et je savais que je devais continuer à mettre la traction sur ma roue arrière. J'ai continué et j'ai soudain vu que Lotte Kopecky n'étais pas avec moi et faisait partie d'un autre groupe. C'était l'idéal. J'ai à nouveau réalisé une belle performance sur la pluie, même si, en tant qu'Italienne, ce n'est pas vraiment mon temps préféré."