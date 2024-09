Encore un succès: Lotte Kopecky s'adjuge le Tour de Romandie féminin

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a remporté la troisième édition du Tour de Romandie féminin (WorldTour) dimanche. La troisième et dernière étape, disputée sur 144,2 km avec un départ et une arrivée à Morges, est revenue à la Néerlandaise Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) au sprint devant la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime).

En plus du maillot jaune, Kopecky repart également avec le maillot à pois avec 18 points au classement de la montagne devant la Néerlandaise Yara Kastelijn (15 points). Elle s'est classé deuxième du classement par points derrière l'Italienne Elise Balsamo qui repart avec le maillot orange.

Lotte Kopecky, médaillée de bronze de la course en ligne sur route des Jeux Olympiques de Paris, inscrit son nom au palmarès de l'épreuve et succède à Demi Vollering, lauréate en 2023. La Sud-Africaine Ashleigh Moolman avait remporté la première édition. Dans les sept derniers kilomètres, Fisher-Black et Markus faisaient la course en tête avec un peloton à moins d'une minute et dans lequel Kopecky et Vollering roulaient côte à côte. La Néerlandaise a connu une mésaventure à l'approche de l'arrivée en étant victime d'une chute dans un rond-point dans le dernier kilomètre.