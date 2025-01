Encore une tuile: Arnaud De Lie chute et se blesse à l'entraînement

Arnaud De Lie ne démarre pas sa saison de la meilleure des manières. Le coureur belge, engagé chez Lotto, a été victime d'une vilaine chute à l'entraînement. C'est ce que son équipe vient d'annoncer sur les réseaux sociaux.

"Arnaud souffre de douleurs au genou et, par mesure de précaution, il va repousser son début de saison. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", peut-on lire dans ce message. De Lie devait initialement participer au Grand Prix de Castillon et enchaîner avec une course à Valence, le tout dès ce week-end, mais il a renoncé à cause de cette blessure.