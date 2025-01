Nouvelle saison et nouvelle dimension pour Arnaud De Lie: il dévoile ses deux grands objectifs de 2025

Arnaud De Lie était la tête d'affiche de l'équipe cycliste Lotto, dont la présentation avait lieu vendredi à Tamise. Le Taureau de Lescheret, avec son maillot de champion de Belgique sur les épaules, s'est exprimé à propos des ambitions personnelles et collectives. Il a rassuré quant à la qualité d'un effectif remanié à l'aube d'une saison charnière pour l'équipe de la Loterie Nationale.

De Lie sort de cinq semaines d'entraînement sous le soleil espagnol, le même qui brillera sur ses premières courses de la saison: au Grand Prix de Castellon et à la Classique de la Communauté de Valence, les 25 et 26 janvier. Avec le départ de plusieurs têtes d'affiche de l'équipe, d'autant plus de responsabilités pèseront sur les épaules du sprinteur-puncheur. "C'est à moi de me mettre cette pression", a tempéré le Wallon qui veut disputer quelques sprints dans les classiques flamandes. "J'espère surtout obtenir un bon résultat au Circuit Het Nieuwsblad avec mon maillot de champion de Belgique", le 1er mars.