"Evenepoel et Merlier certes favoris mais un championnat de Belgique reste imprévisible"

"Pieter Serry va nous manquer dimanche, pour le reste, tout le monde est prêt", commente le patron de Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere. "Et oui, je ne peux pas nier que Tim Merlier et Remco Evenepoel font figures de favoris. Le parcours est différent de celui de l'an dernier lorsque c'était dans l'ensemble assez plat. Ici, nous héritons d'un tracé un peu plus court, mais varié avec quelques ascensions et secteurs pavés."

Si l'arrivée doit se jouer au sprint, l'équipe jouera la carte Tim Merlier. "Je n'ai aucun doute sur la capacité de Merlier", poursuit M. Lefevere, rappelant le nombre de succès du coureur cette saison, qui ne sont pas des "petites victoires". Le manager se méfie tout de même des délégations Alpecin-Deceuninck et Lotto Dstny. "Et n'oublions pas Intermarché-Wanty, ni les vrais coureurs de championnat comme Dries De Bondt et Jasper Stuyven."