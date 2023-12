Fem van Empel s'impose à Boom et remporte sa 9e victoire en autant de courses cette saison

La Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma) a remporté à Boom la 5e des 8 manches du Superprestige de cyclocross, samedi. En l'absence de sa principale concurrente Ceylin del Carmen Alvarado, malade, la championne d'Europe et championne du monde a dominé le plateau en terminant avec plus d'une minute d'avance sur ses poursuivantes.

La compatriote de Van Empel, Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck), a fini 2e devant une autre Néerlandaise, Annemarie Worst (Cyclocross Reds) à presque deux minutes de la lauréate du jour. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) et Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) ont complété le top-5 bleu-blanc-rouge.

Sanne Cant (Crelan-Corendon) et Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) ont accroché les 8e et 10e places.