Florian Vermeersch voit son titre de vice-champion du monde "un peu comme une victoire"

Vermeersch a souffert au travers des plus de 180 kilomètres à parcourir sur les chemins de gravel. "C'était une course extrêmement difficile. Dès le départ, le rythme était très élevé. Quand nous sommes arrivés sur le circuit local, nous n'étions déjà plus que dix à quinze coureurs. Je savais que je devais attaquer parmi les premiers, idéalement avec Mathieu ou un autre coureur."

Et c'est ainsi que Vermeersch s'est retrouvé en tête avec Van der Poel. Treize kilomètres avant l'arrivée, il a été distancé par le Néerlandais. "Tout s'est joué sur celui qui était le plus fort, et je pense que tout le monde a pu voir qui c'était. Je savais que j'allais être lâché si Mathieu accélérait. Le plus fort a gagné. Quand nous roulions ensemble en tête, on pouvait déjà le voir dans ses relais : ils étaient toujours un peu plus longs et un peu plus rapides. On espère toujours, bien sûr, mais j'ai rapidement compris que ce serait probablement pour la deuxième place au final."