Fracture du scaphoïde pour Dries Van Gestel dont la saison est terminée

Dries Van Gestel souffre d'une fracture du scaphoïde et doit mettre un terme à sa saison achevant ainsi cinq années chez TotalEnergies, a communiqué mardi l'équipe française du WorldTour.

Il ambitionnait de disputer les Mondiaux de Gravel le 6 octobre à Louvain et devait être au départ du Circuit de Houtland mercredi.

Le Flandrien avait abandonné dans l'épreuve du Mur de Grammont le 28 août dernier, ce sera sa dernière course sous le maillot français. Il a rechuté ensuite à l'entraînement une semaine plus tard, a expliqué TotalEnergies. "Ces incidents ont causé sa blessure, l'obligeant à un arrêt forcé de trois mois. Opéré avec succès, Dries devrait retirer son attelle d'ici la fin de semaine", peut-on lire dans le communiqué.

Dries Van Gestel va rouler la saison prochaine pour Soudal Quick-Step avec qui il a signé un contrat de deux ans.

Le coureur de 29 ans, originaire de Turnhout, excelle dans les courses d'un jour. Il a notamment remporté le Tour de Drenthe et s'était classé 3e de Gand-Wevelgem et 2e du Circuit Franco-Belge en 2022. Il fut aussi 3e du Grand Prix de Denain cette année et 3e d'une étape de la Vuelta l'an dernier.