Il va découvrir le Tour des Flandres et Milan-Sanremo: l'énorme programme de Remco Evenepoel en 2025

L'année 2025 de Remco Evenepoel s'annonce particulièrement chargée. Patrick Lefevere, le directeur de l'équipe Soudal Quick-Step, a confirmé une partie du programme de notre compatriote, qui a déjà découvert le Tour de France il y a quelques jours, achevant l'épreuve au troisième rang. L'an prochain, le Belge découvrira d'autres grandes courses du calendrier mondial.

Bienvenue au Tour des Flandres

Patrick Lefevere a en effet révélé, dans une interview accordée à la Dernière Heure, qu'Evenepoel allait encore s'essayer à de nouvelles courses l'an prochain, toujours avec les mêmes ambitions: briller, d'entrée. "L’idée est que Remco découvre Milan-Sanremo et le Tour des Flandres en 2025. Il devrait également participer à Paris-Nice ou à Tirreno-Adriatico et faire une course flandrienne pour préparer le Ronde : À Travers la Flandre ou le GP de l’E3. Puis, il reviendra à Liège-Bastogne-Liège, avant de faire le Tour de France", a détaillé le patron du coureur belge.