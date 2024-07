Joshua Tarling prolonge son contrat chez Ineos Grenadiers jusqu'en 2027

Cette saison, il a engrangé un nouveau succès durant le contre-la-montre d'ouverture du O Gran Camino et reconduit son titre national sur l'épreuve chronométrée.

Tarling, âgé de 20 ans, a fait forte impression l'an dernier pour sa première saison professionnelle sous le maillot INEOS Grenadiers. Sacré champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre, il avait également écrasé le chrono des championnats d'Europe. Il s'était aussi imposé lors de cette épreuve au Renewi Tour (WorldTour), l'ancien Tour du Benelux, et avait devancé de 13 secondes Remco Evenepoel au Chrono des Nations. À Stirling en Écosse, il avait remporté le bronze du contre-la-montre sur route des Championnats du monde de cyclisme.

"Je profite de chaque instant comme professionnel. Il est évident que j'ai encore beaucoup à apprendre au cours de ces prochaines années et que je peux encore m'améliorer. Mais je suis content de pouvoir le faire au sein de l'équipe d'INEOS Grenadiers, entouré par des coureurs tels que Geraint Thomas, Filippo Ganna et Egan Bernal. Cela me donne le sentiment d'apprendre des meilleurs. J'ai hâte de soutenir l'équipe. Je vise aussi quelques grandes victoires personnelles", a projeté le Britannique.

Le jeune prodige s'est également dévoilé sur les classiques. Il s'est ainsi classé 6e sur le parcours d'À travers la Flandre, entaché par une lourde chute collective. Pour ses débuts au Tour des Flandres fin mars, le Gallois était arrivé 17e.

Cet été, Joshua Tarling sera sur la ligne de départ de deux épreuves aux JO de Paris: le contre-la-montre le 27 juin et la course en ligne sur route, le 3 août.