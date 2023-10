Jumbo-Visma trouve un nouveau sponsor: "On peut à nouveau se projeter vers l'avenir"

L'équipe de Wout van Aert, Tiesj Benoot et Tosh Van der Sande était à la recherche d'un nouveau sponsor pour la saison prochaine, après l'annonce du départ de Jumbo. Une fusion avec Soudal Quick-Step a semblé être envisagée pendant un certain temps, mais la formation néerlandaise continuera finalement avec un nouveau sponsor. "Il n'y a jamais eu d'inquiétude à ce sujet, du moins pas en ce qui me concerne", a expliqué Plugge. "Nous allons à nouveau avoir un bel avenir."

Plugge, qui était présent à Paris pour la présentation du Tour de France 2024, ne voulait pas encore révéler le nom du sponsor. "Nous le ferons lors de la présentation de l'équipe le 21 décembre." Le Néerlandais de 53 ans est également resté évasif sur la durée du contrat. "Très long", s'est-il contenté de dire.