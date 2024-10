Kopecky et van der Poel candidats à la succession de Mohoric et Niewiadoma à Louvain

Une semaine après les Mondiaux sur route de Zurich, le monde du cyclisme aura les yeux tournés vers la Belgique ce week-end, plus précisément entre Hal et Louvain, à l'occasion des championnats du monde de gravel. Les présences de la double championne du monde sur route Lotte Kopecky et du roi des classiques de printemps et des labourés le Néerlandais Mathieu van der Poel ne sont pas étrangères à l'intérêt que cette nouvelle discipline suscite.

Après son compatriote Tadej Pogacar en Suisse dimanche dernier, le Slovène Matej Mohoric rêve de monter sur la plus haute marche du podium, comme l'an dernier. Mais il y aura une fameuse opposition. À commencer par van der Poel qui aura l'étiquette de grand favori. Le champion d'Europe de la spécialité Jasper Stuyven, le champion de Belgique de gravel Gianni Vermeersch, et celui sur route Tim Merlier, Tiesj Benoot et Florian Vermeersch sont autant de candidats au podium. Les cyclocrossmen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts et Laurens Sweeck auront sans doute leur mot à dire. D'anciens coureurs, comme Greg Van Avermaet et Jan Bakelants, seront aussi au départ dimanche pour 181 kilomètres.

Les femmes disputent leur championnat samedi. La Polonaise Katarzyna 'Kasia' Niewiadoma ne défendra pas son titre. Lotte Kopecky participera à sa première course sur gravel et devra faire face à la concurrence de la championne du monde de mountainbike Puck Pieterse et de celle de cyclocross Fem van Empel. Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot, Lorena Wiebes, Lucinda Brand et Sanne Cant, entre autres, seront également au départ d'une course longue de 134 kilomètres.