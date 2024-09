La Belgique accueille l'Euro pour la première fois, 14 titres en jeu dans le Limbourg

Toutes les courses partiront d'Heusden-Zolder et arriveront à Hasselt. Le programme sera dense. Les six contre-la-montre individuels sont programmés mercredi. Les juniors filles commenceront à 9h00 suivies par les juniors garçons (10h15), les espoirs dames (11h45), les espoirs messieurs (13h15), les élites féminines (15h00) et les élites masculines (16h30).

Jusqu'en 2015, l'Euro était réservé aux catégories de jeunes (juniors et espoirs). Plumelec, en 2016, a été le théâtre de la première édition combinant élites, espoirs et juniors. La Belgique retrouve l'organisation d'un grand championnat international après les Mondiaux 2021, disputés à Bruges et Louvain.

Jeudi, place aux contre-la-montre relais mixtes avec les juniors à 11h30 et les élites à 14h20. Les courses en ligne débuteront le vendredi, avec les espoirs dames (9h00) et les espoirs messieurs (13h30). Samedi, les juniors garçons (9h00) précéderont les élites dames (13h30). Dimanche, la course des juniors filles (9h00) se tiendra avant celle des élites messieurs (12h30).

La Belgique a surtout brillé en contre-la-montre depuis l'ouverture de l'Euro aux professionnels, avec les titres de Victor Campenaerts (2017 et 2018) et de Remco Evenepoel (2019). Campenaerts a aussi décroché une médaille d'argent (2016) et une de bronze (2020), Evenepoel (2021) et Wout van Aert (2023) remportant un bronze chacun.

Dans la course en ligne, le bilan belge est de trois médailles d'argent (Yves Lampaert en 2019, Evenepoel en 2021 et Van Aert l'an passé) et deux de bronze (Van Aert en 2018 et Tim Merlier en 2022). Chez les dames, Ann-Sophie Duyck a pris l'argent du contre-la-montre en 2017 et Lotte Kopecky le bronze de la course en ligne l'an passé.