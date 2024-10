La course définitivement arrêtée à cause de la pluie

La 103e édition des Trois vallées varésines (1.Pro), prévue sur 168,33 km entre Busto Arizio et Varese en Italie, a été définitivement arrêtée mardi après près de 60 km de course à cause des intempéries.

En raison des fortes pluies, les organisateurs avaient déjà réduit le parcours de 200 à 168 km, supprimant les deux dernières boucles du circuit. La course a finalement été neutralisée après près de 60 km avant d'être arrêtée définitivement. La course dames avait eu lieu dans la matinée mais son parcours avait aussi été raccourci. La Française Cédrine Kerbaol s'est imposée.

"Nous avons essayé de rouler mais j'étais en deuxième position dans la dernière descente et on ne voyait pas où on allait. Il ne s'agissait pas de savoir si un coureur allait tomber mais plutôt quand et où", a réagi Pogacar au micro du média spécialisé Cycling Pro Net. "Nous comprenons que les organisateurs voulaient reprendre la course mais tous les coureurs ont pris la bonne décision de ne pas le faire. C'est dommage mais si vous ne pouvez rouler, c'est comme ça. Les organisateurs avaient les larmes aux yeux mais ils nous ont compris et je leur en suis reconnaissant."