Le Circuit franco-belge fait son retour dans une Lotto Cycling Cup 100% belge

Le Circuit franco-belge (1.Pro), organisé par le Cazeau-Pédale de Templeuve, réintègre la Lotto-Cycling Cup en 2024 et pour les trois prochaines éditions, ont annoncé mercredi les organisateurs hennuyers. La course, dont la 83e édition se déroulera le 29 mai entre Tournai et Mont de l'Enclus, sera une des dix manches de la Lotto Cycling Cup 2024, en lieu et place de la course néerlandaise Veenendaal-Veenendaal.